Beyoğlu Hacıhüsrev'de Yıkım… Vatandaşlar Evlerinden Tahliye Edildi: 'Ne Yapacağımızı Bilmiyoruz, Gidecek Yerimiz Yok'

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Beyoğlu'nda, Polat Holding tarafından yürütülen Piyalepaşa Projesi kapsamında kalan evlerde yaşayan yurttaşlar, bugün evlerinden tahliye edilmek istendi. Mahalleli Zahide Erdoğan, "İki haftadır böyle. Bütün çevik kuvvet sabahtan geliyor, kamyonu da arkasından getiriyor. Milletin kapısını da açıyor ve bir saat mühlet veriyor. Bir saatte ne yapılabilir? Zaten ağlamakla geçiyor. Sonra eşyaları kamyona boşaltıyorlar. Garibanlar da bekliyor, ağlıyor. Ama bunlar zaten gariban. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gidecek yerimiz yok" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda Polat Holding'in yürüttüğü Piyalepaşa konut ve rezidans projesi kapsamında; firma ile henüz anlaşmaya varamamış arsa sahipleri bugün evlerinden tahliye edilmek istendi. Sabah saatlerinde mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşları evlerinden çıkarttı. Bazı vatandaşların eşyaları da yük araçlarıyla, otoparklara taşındı.

"Hacıhüsrev" olarak İstiklal Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Adnan Polat'ın seneler önce kendilerini mağdur etmeyeceğine dair söz verdiğini ama bu sözün tutulmadığını dile getirdi. Mahalle sakini Zahide Aydoğan, şunları söyledi:

"ÇEVİK KUVVETLER ALTINDA İŞGAL ALTINDAYIZ"

"Dört yıldır burada oturuyorum. Adnan Polat bize dedi ki evinizi alacağız hepimize haber verdi ama asla sizi mağdur bırakmayacağız. Aradan zaman geçti komşularımızın evleri alındı hep sıramızı bekledik. Bize sıra gelince gittik çok az para verdiler bize. Bir kömürlük alacak derecede bir para. Biz de dedik ki bize biraz daha fazla verseniz en azından 1+1 alsak tamam dediler biz size haber vereceğiz dediler gönderdiler bizi. Şimdide bir haftadır çevik kuvvetler altında işgal altındayız biz. İki haftadır böyle. Bütün çevik kuvvet sabahtan bir geliyor, kamyonu da arkasından getiriyor. Milletin kapısını da açıyor ve 1 saat mühlet veriyor. 1 saatte ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. Zaten ağlamakla geçiyor. Ambulanslar da geldi. Kaç kişi kalp krizi geçirdi. Ambulanslar aldı götürdü. Sonra eşyaları kamyona boşaltıyorlar. Garibanlar da bekliyor, ağlıyor. Eşyalarını da otoparka götürüyorlar. Otoparkta nasıl ki bir araba durunca ücret alınıyorsa eşyalardan da o fiyat alınacakmış. Ama bunlar zaten gariban. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gidecek yerimiz yok

"ADNAN POLAT SESİMİZİ DUYSUN"

Her gün geliyorlar bir tane ev yıkım gidiyorlar. Bir kamyon geliyor bir sürü çevik polis ekipleri psikolojik baskı hep. Boşaltılıp otoparklara götürülüyor zaten bu kesimin hepsi gariban. Oraya bırakılıyor millet akrabalarına gidecek. Eğer tutabilirse otoparkın parasını verip eşyasını alacak nasıl alacak eşyasını? Adnan Polat sesimizi duysun. İki odalı bir yer istiyoruz ya. Bize demişlerdi sizi asla mağdur bırakmayacağız. Bizi mağdur etmeyecektin neredesin Adnan Polat?

"50 YILDIR BURADAYIZ BEN BURADA DOĞDUM BURADA BÜYÜDÜM ALLAH ADNAN POLAT'TAN SORSUN DİYORUM"

Mahalle sakinlerinden Nurten Ak ise şunları söyledi:

"Bizi mağdur etti çıksın bu halkın karşısına. Bizleri mağdur edemez. O kadar insan var biz çok bir şey istemiyoruz ki 1+1 ev alabilecek paramızı istiyoruz. 50 yıldır buradayız ben burada doğdum burada büyüdüm. Tapu tahsil belgeliyiz biz. Ama bize neden bu şekil psikolojik baskı yapıyor. Bu insanların günahı ne. Bizim karşımıza Adnan Polat çıksın. ve bize hesabını versin? Adnan Polat kaç kere bizi mağdur etti. Allah Adnan Polat'tan sorsun diyorum."

"İŞGAL ALTINDA EVİMİ BOŞALTIYORLAR SİZİN VİCDANINIZ VARSA SESİME KULAK VERİN LÜTFEN"

Başka bir mahalleli ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Sayın Adnan Polat şu an benim evim işgal altında bütün İstanbul'un çevik kuvveti geldi. Ben 50 senedir yemedim içmedim. Çocuğuma çoluğuma birikim yapayım diye. Benim evimi elimden alıyorsunuz. Vicdanınız varsa buna bir çözüm bulun lütfen. Buraya bu kadar çevik kuvvet yıkmanıza gerek yoktu. Ben de Aleviyim siz de alevi çocuğusunuz ama bu züllümü bize yapmayın. Benim şu an evim işgal altında evimi boşaltıyorlar sizin vicdanınız varsa sesime kulak verin lütfen. Ben hakkımı istiyorum. Bizi bu kadar mağdur etmeye hakkınız yok sizin"

"İNSANLAR EMEKLEYEREK EVLERDEN ÇIKIYOR, İNSANLARI BU DURUMDA DIŞARI ATIYORLAR"

"2015'ten beri burada tamamlanmış işlem yapılan bir imar planı ya da işlem yok. Burası Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş., Polat Holding'in inşaatının sahası. İnsanları buradan çıkaramayınca, "Ben oraya okul, camii yapacağım" deyip burayı Milli Eğitim'e özel eğitim alanı diye tahsis edip imar planı oluşturduğunu söyleyen Mahallenin iptal davalarıyla ilgili çalışan avukatlardan biri olduğunu söyleyen Tuğba Özberk, şunları söyledi:

"İtiraz ettik bugün burada insanlar sokağa atılıyor. Şu an Erol Bey'in evi boşaltılıyor. Erol amca 80 yaşında, karısı Alzheimer, kendisi ise böbrek ve kalp hastası. İnsanlar emekleyerek evlerden çıkıyor, insanları bu durumda dışarı atıyorlar. Murat Bey'in kardeşi Hüseyin bey var. Hüseyin bey kalp hastası yoğun bakıma alındı şu an. Aşağıda Koah hastası var. İnsanların mağduriyetinin farkında değiller. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bizim burada elimiz kolumuz bağlı birilerinin iki dudağının arasından çıkacak lafı bekliyoruz. Söz konusu olunca burası Milli Eğitime ait ama dönüyorsunuz boşaltılan evlerin paralarını Adnan Polat veriyor. Polat metrekare başı 6 TL teklif ediyor. Bu insanlar evini 6 TL sattıktan sonra İstanbul'un neresinden yeniden ev bulacaklar. İdare Mahkemeleri adli tatil biz dosya alamayız diyor ama işlerine gelince yürütmeyi durdurma kararlarını bir gece de kaldırabiliyorlar. 15 gün durdu sadece burayı durdurma yürütme kararları. Biz canla başla yedi sekiz avukat deli gibi çalışıyoruz. Artık bu kadar hukuksuzluk bizleri de aştı bekliyoruz. Burada ordu kadar polis var. Ev sayısı kadar polis arabası var. Her gün akrep her gün TOMA, her gün psikolojik taciz gerçekten yetti."

TANSİYON ZAMAN ZAMAN YÜKSELSE DE TAHLİYE DEVAM ETTİ

Evlerinden çıkartılmak istenen bebekli bir aile kapının önünde durarak polislere engel olmak istedi. Polis, ailenin tüm ısrarlarına rağmen bir süre sonra içeri girerek tahliye işlemlerini başlattı. Mahalledeki tahliye esnasında polis ile vatandaşlar arasındaki tansiyonun zaman zaman yükseldiği görülürken, ekipler tahliye çalışmalarına devam etti.