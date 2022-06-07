Beyoğlu Fetihtepe'de 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: Yurttaşların Elektrik ve Suları Çevik Kuvvet Zoruyla Kesildi - Haberler

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve dönüşüm için imza vermeyen mahallenin elektrik ve suyu polis zoruyla kesildi. Yaşanan arbede sırasında iki mahalleli baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, Beyoğlu Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Metin Güneş'e tepki gösterdi. Güneş, mahalleliye "Provokatörler" dedi.

Beyoğlu'ndaki Fetihtepe mahallesinde yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı bölge sakinleri itiraz ediyor. Evlerinden çıkmayan mahalleli, bugün elektrik ve sularını kesmeye gelen ekiplere tepki gösterdi. Mahallelinin direnişi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Elektrik ve su bağlantılarının kesileceği binaların önü polis tarafından abluka altına alınırken mahalleli de bina kapılarının önünde beklemeye başladı, "Zorla dönüşüm istemiyoruz" sloganı attı.

POLİS DESTEĞİYLE KİLİTLİ KAPILAR KIRILDI

Bunun üzerine polis, mahalle sakinlerine müdahale etmeye başladı. Binaların önünden uzaklaşmak istemeyen yurttaşlar ile polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada bazı yurttaşlar baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren mahallelilerden ikisi hastaneye kaldırıldı. Polisin mahalleliyi uzaklaştırmasının ardından binaların elektrik ve sularının kesilmesi işlemleri için harekete geçildi. İçeriden kilitli bir binanın kapısı, kırılarak açıldı. İşlem sırasında mülk sahiplerinin de binalara girmelerine izin verilmedi.

"BİZE SİLAH ÇEKİLDİ. KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜTEAHHİTLERE RANT KAPISI OLMUŞ"

Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şenel Kartal, kentsel dönüşüme karşı iki yıldır mücadele ettiklerini söyledi. 160 dava açtıklarını ve davalar devam ederken işlemlerin yapılmaya başlandığını belirten Kartal, "İnsanlar bugün 4 bin 250 lira maaşla geçinemiyorken sundukları şartlar tamamen adaletsiz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'a seslenen Kartal, "Bize silah çekenlere dava açılmadı. Bir tanesi, AK Parti'nin Piyalepaşa mahalle sorumlusu. Bir tanesi, mafya ayağıyla burada Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Rüstem Dindarol'un adamı. Kentsel dönüşümler tamamen müteahhitlere rant kapısı olmuş. Kaymakam bize konuşma hakkı vermiyor" diye konuştu.

"BURANIN MEVCUT PLANI 16 DEFA MAHKEMELERDE İPTAL EDİLDİ"

Okmeydanı Çevre Koruma, Güzelleştirme Derneği'nden Rüstem Karakuş da "Buranın mevcut planı mahkemeler tarafından 16 defa iptal edildi. 1/5000'lik, 1/1000'lik plan yok. Planın olmadığı yerde uygulama yapıyorlar. Burası riskli yer değil, yaklaşık 20-30 yıllık ömrü olan binaların yapıldığı yerler. Buranın riskli alan olduğunu söyleyip buradan başlamaları kasıtlıdır, çünkü buranın rantı yüksektir" diye tepki gösterdi.

Evinin elektriği ve suyu kesilen Misbah Güven ise dönüşüm için imza vermediklerini söyledi. İşlemler sırasında binaya alınmayan Güven, bin 500 lira kira desteği verildiğine dikkat çekerek, "O fiyata nasıl ev bulayım" dedi.

"BU EVİ YAPARKEN ÇOCUĞUMUN SÜTÜNE YARIM SU KATTIM"

Kendilerine mahallede zorla dönüşüm yapılmayacağı sözünün verildiği belirten bir kadın da "Ben bu evi yaparken çocuğumun sütüne yarım su kattım. Evi yaparken gelip bana 5 kuruş verdi mi? Zorla gelip benim evimi alamaz. Dava açtık. Yürütme durdurulduğu halde bunu yapıyorlar" diye konuştu.

Tekstil atölyesi olan Yılmaz Görmek de "Her gün 15-30 kilometre dolaşarak yer arıyorum. Her yer kentsel dönüşüm olduğundan dolayı hiçbir yer yok. İnsanların bu şekilde yaşam hakkını elinden almaya, üretimi durdurmaya hakları yok" dedi.

"ÇOĞUNLUK SAĞLANMADIĞI İÇİN DÖNÜŞÜM YAPAMAZLAR"

Mahallede oturan ve stajyer avukat olan Fikret Cankaya da elinde mahkeme kararıyla evinin önüne geldi. Ekiplere elindeki kararla seslenen Cankaya, "Kanuna göre üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerekir. Bu çoğunluk sağlanmadığı için dönüşüm yapamazlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları bu yöndedir. Beyoğlu Belediyesi bu talimatlara uymamaktadır" diye konuştu.

KANSER HASTASI YURTTAŞ: SOLUNUM CİHAZIYLA YAŞIYORUM, ELEKTRİK KESİLİRSE BEN BİTTİM

Kanser hastası Neşet Kaya da solunum cihazına muhtaç halde yaşadığını belirterek, "Ayaklarım titriyor benim. Beş ameliyat geçirdim. Makineyle yaşıyorum. Bu elektrik kesilirse ben bittim" dedi.

AVUKAT ONUR CİNGİL: YAPTIKLARI İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Mahallelinin avukatı Onur Cingil de elektrik ve su kesintilerine ilişkin karar ve belge olmadığını dile getirdi. Cingil, "Yaptıkları hukuksuzluk, zalimlik, insan haklarına aykırı. Bu, yapılabilecek en vahşi hareket. Biz, şu anda belge peşindeyiz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi İnan Güney de şunları söyledi:

"Geçen dönemlerde rızaya dayalı dönüşüm yapacaklarını söylediler. Gelinen noktada emniyetle, çevik kuvvetle zorbalığa dayalı bir dönüşüm arayışındalar. Haydar Ali Yıldız'a sesleniyorum, bir ses kaydı vardı, 'Dönüşüm yaptığımızda Okçular Vakfı'na iki tane havuz yeri ayıracağız' demişti. Haydar Ali Yıldız bu işlere meyilli."

Müdahale sırasında dizinden aldığı yarayı gösteren bir kadın da "Elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Çaresiz bekliyoruz. Zorbalıkla bizi götürdüler. 6 tane torunum var binada. Devleti bekliyoruz artık. Verseler bile bin 500 lira destek veriyorlar. O paraya kirada ev yok" dedi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ METİN GÜNEŞ'E TEPKİ

Olayların sakinleşmesinin ardından Beyoğlu Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Metin Güneş, mahalleye geldi. Güneş, gelir gelmez mahallenin tepkisiyle karşılaştı. Mahallelinin sorular yöneltmesi üzerine Güneş, "Ben çözüm üretmeyeceğim, çözümü beraber üreteceğiz" diye konuştu. Tartışmalar sürerken Güneş, "Bu adada oturmayan insanlar konuşuyor" dedi. Bir yurttaş, Güneş'e, "Benim tapum burada. Çözüm üretemeyeceksen yürü git" diye tepki gösterdi.

GÜNEŞ'TEN MAHALLELİYE: PROVOKATÖRLER

"Bu kanunsuzluğu nasıl durduracaksınız" diye sorulan Güneş, "Kanun olmasa devletin destek güçleri burada olmaz" diye yanıt verdi. Alanın planlarının iptal edilip edilmediği de sorulan Güneş, "İptal edildi" dedi. Bunun üzerine mahalleli, Güneş'e daha fazla tepki göstermeye başladı. Kendisine tepki gösterenlere "Provokatörler" diyen Metin Güneş, daha sonra mahalleden ayrıldı.

ANKA / Güncel