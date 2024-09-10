Beyoğlu'da Sokakta Uyuyan Kişinin Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

Olay, 7 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir kişi takibe alındı. Kısa süre sonra, kaldırımda oturan kişinin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli, telefonu alıp elindeki poşete koyarak uzaklaşmaya çalıştı. Olayı gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik sorgusu yapılan hırsızın A.T. olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel