Beyoğlu'da silahlı saldırı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde bir dernek önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, olayla alakası olmayan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Saldırganın kaçtığı anlar kameralara yansırken, polis saldırganın peşine düştü.

Beyoğlu'da kasklı bir saldırganın bir dernek önündeki husumetlisine açtığı ateş sonucunda olayla alakasız kenarda oturan yaşlı bir adam vuruldu. Adam hastanede hayatını kaybederken, husumetli de bacağından yaralandı. Saldırganın kaçtığı anlar kameralara yansırken, polis ise saldırganın peşine düştü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir dernek önünde duran Cüneyt Y.'ye (47) yaya olarak yaklaşan kasklı bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın açtığı 5 el ateş sonucunda Cüneyt Y. bacağından yaralanırken, derneğin önünde oturan olayla alakasız 64 yaşındaki Mehmet İlhan Ergün ağır şekilde yaralandı. Saldırgan da geldiği motosikletlinin arkasına binerek kayıplara karıştı. Saldırganın kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Husumetlisine açtığı ateşle yaşlı adamı öldürdü

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından tek kurşunla yaralanan Ergün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Cüneyt Y. ise taksiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Olaydan alakasız suçu ve günahı olmayan biri vuruldu"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kafasında kask olan ve mavi montlu bir şahıs yaya olarak geldi. Burada durup 4-5 el ateş etti. Yan tarafta dede dediğimiz biri var ismi de Mehmet, o vuruldu. Bir şahıs daha vuruldu ama o da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Şahıs ondan sonra aşağıya doğru kaçtı. Olaydan alakasız suçu ve günahı olmayan biri vuruldu. Evsiz biriydi ve bakım evine başvurmuştu. 1 aya kadar da gidecekti. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Karın bölgesinden vurulmuştu ve yüzüstü yere yığıldı. Sanırım burada vefat etti" dedi.

Polis kasklı saldırganın peşinde

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın olay yerine geldiği motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Şahsı adım adım takip eden polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL