Beyoğlu'da Polis Amirinin Motosikletli Gasp Şüphelilerini Yakalama Operasyonu

Beyoğlu'nda görevli polis amiri, üzerlerine atlayarak düşürdüğü motosikletli 2 gasp şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beyoğlu'nda görevli polis amirinin üzerlerine atlayarak düşürdüğü motosikletli 2 gasp şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz'da Okmeydanı'nda motosikletle gezen silahlı kişiler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polislerce tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu Asayiş Bürosu amiri, caddede sıkıştırıldıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından koşup üzerlerine atladı.

Yere düşmelerine rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan zanlılardan birinin kendilerini takip eden polis amirine doğrulttuğu silahın tutukluk yapmasının ardından iki şüpheli kaçmayı sürdürdü.

Silah doğrultan şüpheli yakalandı

Polise silah doğrultan şüpheli Yusuf A. takip sonucu yere attığı silahla yakalandı.

Kaçan şüphelilerden Hamza A. ile olaya karıştığı belirlenen Şahin Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Yusuf A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, polisin motosikletteki şüphelilerin üzerine atlaması, bu sırada şüphelilerin yere düşmesi, yaşanan kovalamaca sonucu bir şüphelinin ara sokakta yakalanması yer aldı.