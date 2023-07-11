Beyoğlu'da otomobil ve minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda meydana gelen kazada otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, minibüs sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.

BEYOĞLU'da otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı'da saat 13: 30 sıralarında meydana geldi. Çağlayan yönünde ilerleyen otomobil aynı yönde ilerleyen minibüsle

çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki araç da orta refüje çıkarak durdu. Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı daha sonra gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre aksan trafik araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.