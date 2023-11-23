Beyoğlu'da kaçan otomobil takla attı

Beyoğlu'nda park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından takibe alındı. Otomobilin tekeri patladı ve hasar gördüğü halde durmayan sürücü, Şişli'de başka araçlara çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

BEYOĞLU'nda park halindeki araçlara çarparak kaçtığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından takibe alındı. Tekeri patlayan ve hasar gören otomobiline rağmen durmayan sürücü, peşindekilerin uyarılarını dikkate almayınca Şişli'de başka araçlara çarparak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Murat Aksu yaralanırken, sürücünün kaçtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Beyoğlu'nda iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında sokakta bulunan park halindeki araçlara çarpan Murat Aksu'nun kullandığı 34 ZG 4142 plakalı otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokakta meydana gelen kazayı gören bir çevre sakini ise arkadaşı ile birlikte kaçan otomobilin peşine takıldı.

UYARILARA RAĞMEN DURMADI, TAKLA ATTI

Patlak teker ve hasarlı otomobili ile hızla uzaklaşan sürücü, peşindekilerin uyarılarına rağmen bir türlü durmadı. Takipteki otomobilde bulunanlar, "Öleceksin dur" şeklinde defalarca seslenerek sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Kaçmayı sürdüren Murat Aksu'nun kullandığı otomobil, Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi'nde park halindeki otomobillere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Murat Aksu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksu, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİLİN KAÇMA ANI KAMERADA

Öte yandan, Beyoğlu'nda kaza yaptıktan sona kaçan otomobilin takip edildiği anlar kameraya yansıdı. Otomobilin peşinde bulunan vatandaşların, sürücüyü uyarmaya çalışması, buna rağmen otomobilin patlak tekerle ilerlediği anlar görüntülere yansıdı.