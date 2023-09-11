Beyoğlu'da eğlence mekanına alınmayan kişiyi vurup kaçan şüpheliler yakalandı

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına alınmayan kişiyi tabancayla yaralayan ve polise ateş açarak kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Ümraniye'de yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,BEYOĞLU'da eğlence mekanına alınmadığı için S.T. adlı kişiyi tabancayla vurarak yaralayan 3 kişi polis ekiplerinin gece boyu takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin Esenler'de kendilerini durdurmaya çalışan polis ekiplerine de ateş açarak kaçtıkları, ardından sabaha karşı Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerin polis denetiminden kaçtıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

ÖNCE YARALADILARI SONRA POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Beyoğlu'nda 8 Eylül Cuma günü saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda bir eğlence mekanına alınmadıkları öğrenilen 3 kişi, kapıda duran S.T.'yi tabancayla yaralayarak kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını kısa sürede belirleyen polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Şüphelilerin izi saat 04.10'da Esenler'de bulundu. Esenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fark edilen şüpheliler polis ekiplerine ateş açarak hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÜMRANİYE'DE BİR KEZ DAHA POLİSE ATEŞ ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden takibe alınan şüpheliler bu kez Ümraniye'de ortaya çıktı. Polis ekiplerine yine ateş açan şüpheliler gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Uğur S.(32)'nin daha önceden 18 tane, Mustafa T.(29)'un 5 tane, Bayram S.(27)'in 71 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Bayram S.'nin Beyoğlu'nda meydana gelen yaralama olayında silah kullanan kişi olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa T. ve Bayram S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Uğur S. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.