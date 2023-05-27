Beyoğlu'da cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler

Beyoğlu'nda sokağa giren motosikletteki kasklı kişi kaçarken 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı

Beyoğlu Asayiş polisi olayla ilgili 10 şüpheliyi yakalarken, 6 tane silah ele geçirmişti

Şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdirdiği görüldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki gencin, önünü kesen şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin 7 silah ele geçirdiği ve 10 şüpheliyi gözaltına aldığı olayda, şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdiği görüldü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesilmişti. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başlamış, silahlı şahıslarda kaçan kişinin ardından kurşun yağdırmıştı. Göğsüne isabet alarak yere düşen başında kask takılı Burhan Atınız ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilmişti.

Sopayla kameraları eğdiği görüntüler ortaya çıktı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edilmişti. Şahısların sokak üzerindeki işyerlerine ait tüm kameraları sopayla yere eğdirdiği anlar kameralara yansıdı.

Olay öncesi detaylar da ortaya çıktı

Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı geniş çaplı çalışmada küçük yaştaki İlhan E. ve Şahin E.'nin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede kameraları sopayla yere eğdiren şahsın küçük yaştaki Buran E. olduğu tespit edildi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, görüntülerde elinde silahla dolaşan şahısların Serhat E., Sinan E. ve Mehmet Şirin B. olduğunu belirlendi.

Beyoğlu Asayiş polisi 10 şüpheliyi yakaladı

Şahısların sokakta yakalayarak üst aramasını yapan polis iki tabanca ele geçirdi. Şahsın tabancayı bıraktığı markette yapılan aramalara ise 3 adet tabanca ile av tüfekleri, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. İşyeri yetkilisi Emre U.'da gözaltına alındı. Ayrıca olaya karışan Adem D., Cumhur Ç. ve Erhan A.'da yakalanarak emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda ise Burhan Atınız'a ateş açan şahısların Barış Y. ve Azat G. oldukları tespit edildi. Şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan 2'si çocuk 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

İki grubun hesaplaşması cinayetle bitmişti

Diğer yandan sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun, ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında küfür ve kavga çıktığı öğrenilmişti. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiyi sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıkmıştı.