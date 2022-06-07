Beyoğlu Belediyesi'nden Fetihtepe Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ile İlgili Açıklama: "Herkes Fetihtepe'de Kalıyor" - Haberler

Beyoğlu Belediyesi, Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında bugün yaşananlarla ilgili "Herkes Fetihtepe'de kalıyor, her 1 daireye karşılık 1 daire Fetihtepe 3550. Ada'da Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleştirecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve dönüşüm için imza vermeyen mahallenin elektrik ve suyu kesilmişti. Yaşanan arbede sırasında iki mahalleli baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Beyoğlu Belediyesi, süreç ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Beyoğlu Belediyesi, Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada'da şehir yenileme çalışmalarında yeni bir süreç başladı. Evlerini tahliye eden komşularımızın daha sağlıklı, daha güvenli evlerine en kısa sürede kavuşma taleplerinin gerçekleşmesi de yeni süreçle birlikte hızlanmış oluyor" notu ile sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir şehir yenileme projesi devam eden Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada'da beklenen süreç başladı ve önceden tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi.

Yüzlerce hak sahibinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile muvafakatname imzalayarak evini tahliye ettiği bölgede, Ağustos 2021'den itibaren birçok bina şehir yenileme projesi kapsamında yerinden kaldırılmıştı. Evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerine tanınan süre Ramazan Bayramı'ndan önce sona ermesine rağmen, bazı hak sahipleri evlerini boşaltmadı. Bugün İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri bölgedeki bazı binalara giderek verilen hizmetin sonlandırıldığını belirttiler.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM PLANI"

Herkes Fetihtepe'de kalıyor, her 1 daireye karşılık 1 daire Fetihtepe 3550. Ada'da Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleştirecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak. Bölgede bir hak sahibinin kaç dairesi varsa o adette yeni daireye sahip olacak. 5 adet dairesi olan hak sahibi 5 adet yeni daire teslim alacak.

"ORTALAMA KONUT YENİLEME BEDELİ: 148.000 TL"

Bakanlığın hazırladığı yönteme göre daire sahipleri ortalama 85 metrekare daireye sahip olurken, yenileme projesi için toplam 148.000 TL bedel ödeyecek. Bakanlık, alacağı bedeli projenin başından itibaren 2 kez yüzde 30'ar oranda indirimle sunarken inşaat maliyetlerini de 2020 yılındaki değerlerinde sabit tuttu. Hak sahipleri isterse ödeyecekleri toplam ortalama 148.000 TL'yi 20 yılda taksitlendirerek de ödeyebilecekler. İlk taksitler yeni dairenin anahtar tesliminde başlayacak.

"KİRA VE TAŞIMA YARDIMI 9 AYDIR DEVAM EDİYOR"

Bakanlık muvafakatname imzalayıp evlerini tahliye ettirmiş olan hak sahiplerine kira ve taşınma yardımında bulunuyor. Halihazırda evlerini tahliye etmiş ve aylardır kira yardımı alan hak sahiplerinin gözü bir an evvel tamamlanmasında ve yeni evlerine kavuşmakta.

"MART AYINDA TAHLİYE İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ"

Bakanlık Fetihtepe Mahallesi'nde açtığı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde 1 yıl boyunca tüm hak sahipleriyle birebir görüşerek projeyi anlattı. Mart ayında muvafakatname imzalayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce her bir hak sahibi teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğine dair bilgilendirildi.

"MAHKEME YÜRÜTME DURDURMA KARARINI KALDIRDI"

Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı."

ANKA / Güncel