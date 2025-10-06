Beyoğlu Belediye Meclisi'nde Borçlar Üzerine Tartışma

Beyoğlu Belediye Meclis Toplantısı'nda, AK Parti Grubu tarafından belediye borçlarına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına gönderildi.

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu yönetiminde yapılan toplantının gündem dışı bölümünde, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Emre Bozkuş söz aldı.

Bozkuş, 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 18 ay geçtiğini, bu süreçte Beyoğlu Belediyesinin mali yapısında ciddi bir bozulma, borç yükünde önemli bir artış ve personel yapısında çeşitli değişiklikler yaşandığını söyledi.

AK Parti döneminden sonra borç miktarının yaklaşık iki katına çıktığını, bütçe performans hedefinin mali disiplin ilkesiyle açık bir çelişki oluşturduğunu ifade eden Bozkuş, kamu kaynaklarının hangi amaçlarla ve ne ölçüde kullanıldığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Bozkuş, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Beyoğlu Belediyesinin toplam borcu ne kadardı, bugün itibarıyla bu borç hangi seviyeye ulaşmıştır? 31 Mart'tan bu yana yapılan yeni borçlanmalar hangi kalemlerde ve hangi gerekçelerle yapılmıştır? Teslim ettiğimiz borç miktarının yaklaşık iki katına çıkmasının gerekçesi nedir? Bu borç artışı bütçe performans programında hangi yatırım veya hizmet başlıkları altında yer almaktadır? Belediyenin harcama kalemlerinde olağan dışı artış yaşanan birimler hangileridir? Son 18 ayda belediyemizde yeni kurulan müdürlük veya birimler hangileridir? Bu birimlerin kurulma gerekçesi ve maliyeti nedir? Bu dönemde ek mesai ödemelerinde nasıl bir artış yaşanmıştır? Ek mesai yükü toplamda ne kadar artmış, hangi birimlerde yoğunlaşmıştır? Bu personel politikaları ve mesai artışları belediyemizin bütçesine ne kadar ek yük getirmiştir?"

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına havale edildi.

Toplantıda, belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar yapıldı.

Görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara aktarıldı.

Öte yandan, AK Parti Grubu Gazze ve Filistin halkına destek olmak için meclis toplantısına kefiye ile katıldı.