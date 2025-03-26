Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Savcılıkta İfade Verdi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrı kağıdı ile ifadeye çağrıldığını duyurmuştui. Güney'in CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.

İnan Güney, bu sabah eşi Ayşen Güney ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi ve avukatıyla birlikte savcılık katına geçti.

Güney önceki gün, kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydıyla ilgili "Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.