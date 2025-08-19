Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, örgüt üyeliği ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

