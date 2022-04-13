Beymen Galataport 60 milyon lirayı aşan yatırımla hayata geçti

Beymen, yeni amiral mağazası Beymen Galataport'un açıldığını duyurdu. Ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal Design Studio tarafından projelendirilen mağaza, 60 milyon lirayı aşan yatırımla hayata geçti.

Beymen Galataport, Karaköy'de çağdaş bakış açısıyla geleneksel Ebru sanatını uluslararası platforma taşıyan ünlü sanatçı Garip Ay ile yapılan özel işbirliğiyle açıldı. Doğu ve Batı sentezini odağına alan mimari konseptiyle dikkat çeken Beymen Galataport, yerli-yabancı global sanatçıların eserlerini, modern klasikler ile günümüz trendlerini bir araya getiren tasarım mobilyalar ve ürün seçkisiyle yeni buluşma noktası olmaya aday. Çok sayıda markanın olduğu mağaza, 3 bin metrekarelik alanda 4 kattan oluşuyor.

Sanatçının açılışa özel tasarladığı interaktif deneyim odası, deneyim odaklı mağazacılık anlayışını yansıtıyor. Ecem Dilan Köse & Fırat Engin, Göksu Gül, Hasan Deniz, Ramazan Can, Sarp Kerem Yavuz ve Tom Fellows'un resim, video art, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı formatlardan çağdaş sanat eserleri, Beymen Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun en yeni parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Fırat Neziroğlu, Garip Ay, Gül Okten x İznik Vakfı, Yadigar Ataklı ve Murat Palta'nın dokuma, ebru, çini, vitray ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarını modern yorumladıkları eserleri, Beymen Galataport'ta sergileniyor.

Mağazanın giriş katında; kadın çanta, ayakkabı, mücevher, parfüm, erkek çanta, sneaker ve teknoloji kategorileri bulunuyor. Ayrıca giriş katı, çok yakında kafe ile tamamlanacak. Birinci katta; kadın hazır giyim ve aksesuar kategorileri; ikinci katta erkek hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı kategorileri; B1 katında Beymen Privé Kişisel Stil Danışmanlığı servisine ayrılan VIP oda yer alıyor. İstanbul manzarasına bakan teras katı ise önümüzdeki aylarda açılması planlanan restoranı ağırlayacak.

2022 yılı boyunca yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalardaki büyüme ile yenileme çalışmalarıyla, Beymen'in lüks moda pazarındaki lider konumunu daha da ileriye taşımak için yatırımların devam edeceklerini belirten Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, "60 milyon TL'yi aşan yatırımla hayata geçen yeni amiral mağazamız Beymen Galataport, bu yılki en önemli yatırımlarımızdan biri. Beymen Galataport'un mimarisi, moda ve sanat seçkisi ile sergileme alanlarını çalışırken, ilham veren güçlü ve yenilikçi bir konsept yaratma gayesiyle yola çıktık. Bu bağlamda farklı yaratıcı disiplinleri bir araya getiren Beymen Galataport, çağdaş sanat ve geleneksel Türk sanatlarının modern yorumlarından oluşan Beymen Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun yeni eserleri, marka-ürün seçkisi ve semtin kültürel değerlerini yansıtan kimliğiyle deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışımızı daha da yüksek bir seviyeye taşıyor. Yakın zamanda mağazanın teras katında ünlü İspanyol mimar Lázaro Rosa-Violán tarafından tasarlanan yeni restoranımız da yeni hizmete girecek. Ayrıca yaz aylarında Dolce & Gabbana Yalıkavak Marina ve Brunello Cucinelli Bodrum Mandarin açılışlarımız olacak. Bunun yanı sıra çok sayıda mağazamızda renovasyon çalışmaları devam edecek" dedi.