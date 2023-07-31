Beymen Club 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Canlı Renklerle Buluşuyor

Beymen Club, 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonunda canlı renk paletini modern kesimlerle bir araya getiriyor. Koleksiyonda parlak inciler ve renkli doğal taşlarla süslenen kolye ve bileklikler, mercan ve altın yansımalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hasır çantalar, enerjik renklere sahip portföyler, metalik tonlardaki çantalar ve dinamik desenlere sahip fularlar feminen ve modern tasarımlarıyla sunuluyor. Tatil silüetlerinin tamamlayıcısı olarak ise bucket şapkalar ve hasır şapkalar öne çıkıyor.