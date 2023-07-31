Beymen Club 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Canlı Renklerle Buluşuyor
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Beymen Club, 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonunda canlı renk paletini modern kesimlerle bir araya getiriyor. Koleksiyonda parlak inciler ve renkli doğal taşlarla süslenen kolye ve bileklikler, mercan ve altın yansımalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hasır çantalar, enerjik renklere sahip portföyler, metalik tonlardaki çantalar ve dinamik desenlere sahip fularlar feminen ve modern tasarımlarıyla sunuluyor. Tatil silüetlerinin tamamlayıcısı olarak ise bucket şapkalar ve hasır şapkalar öne çıkıyor.
Beymen Club 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonu, mevsimin canlı renk paletini modern kesimlerle buluşturuyor.
Beymen Club açıklamasına göre, parlak inciler ve renkli doğal taşların başrolde olduğu kolye ve bileklikler, mercan ve altın yansımalara sahip tasarımlar yaz kombinlerinde yer alıyor.
Hasır çantalar, yazın enerjik renklerine bürünen portföyler, metalik tonlardaki çantalar, canlı renk ve dinamik desenlerdeki fularlar feminen ve modern tasarımlarıyla sunuluyor.
Bucket şapkalar ve hasır şapkalar ise tatil silüetlerinin önemli tamamlayıcıları olarak koleksiyonda öne çıkıyor.