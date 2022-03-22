Beyliküdüzü'nde spot eşya dükkanında başlayan alevler korkuttu(3)

BEYLİKDÜZÜ'nde insanların uykuda olduğu saatte, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan spot eşya dükkanında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler binanın iki katını sararken, yangını fark edenler kendini dışarı attı. Büyük korku ve paniğe neden olan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Sıcak anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, Gürpınar Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıktı. Bozkır Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında bulunan spot eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı sonrada durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler, binanın giriş ve üst katını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine iki koldan müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan beyaz eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken binanın üst katlarında da hasar meydana geldi. Ayrıca binanın önünde park halinde bulunan bazı araçların da zarar gördüğü tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerinde ve binada hasar tespit çalışması yaptı.

"KOŞARAK GELDİK DÜKKAN YANIYOR"

YANGIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Yangın çıkan iş yerinden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı görülüyor. Binanın üst katlarına kadar uzandığı görülen alevlerle birlikte vatandaşların yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı.