Beylikova Belediyesi Mahalle Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Beylikova İlçesine bağlı 21 kırsal mahallesinde kilit parke taşı yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Akköprü ve Doğray mahallelerinde devam eden kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Beylikova Belediyesi tarafından mahallerinde ki yol çalışmaları devam ediyor.

Beylikova İlçesine bağlı 21 kırsal mahallesinde kilit parke taşı yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Akköprü ve Doğray mahallelerinde devam eden kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Alp, "Mahallerimizde muhtar ve vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Onların yaşadıkları sıkıntıları öğrenip çözüm için çalışıyoruz. Mahallerimizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Akköprü ve Doğray mahallerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR