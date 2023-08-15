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Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de hırsızlık yapan şahıs Esenyurt'ta polis tarafından kıskıvrak yakalanırken şahısın 22 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cep telefonu hırsızı yakalandı, 22 adet suç kaydı çıktı

İSTANBUL Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de hırsızlık yapan şahıs Esenyurt'ta polis tarafından kıskıvrak yakalanırken şahısın 22 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde 2 adet açıktan hırsızlık, Küçükçekmece'de aynı şekilde hırsızlık yapan ve toplamda ise 3 adet cep telefonu çalan hırsızı tespit etti. 51 yaşındaki Yılmaz U. tespit edilmesinin ardından Esenyurt'ta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 22 adet benzer olaylardan suç kaydının olduğu öğrenilen Yılmaz U. adliyeye sevk edildi. Yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Küçükçekmece Beylikdüzü Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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