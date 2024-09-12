Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Seferleri Aksadı

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağı yakınlarında lastiği patladı.

Metrobüsün durağa yanaşmasının ardından yolcular tahliye edildi. Bu nedenle metrobüs seferlerinde de aksama yaşandı.

Söğütlüçeşme yönünde metrobüs seferleri bir süre kontrollü şekilde tek şeritten yapıldı.

Belediye ekiplerinin durakta lastiği patlayan metrobüsü kaldırmasının ardından seferler normale döndü.