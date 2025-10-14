Beylikdüzü Ortaokulu'ndan Filistinli Çocuklara Destek İçin Kermes

Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrenciler ve veliler, gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere kermes düzenledi.

Okulun bahçesinde düzenlenen kermeste, evlerde hazırlanan yiyecekler satıldı.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlatan şiirler okuyup resim ve el işi sergisi de açtı.

Kermese katılanlar, boyunlarına kefiye bağlayarak Gazzeli çocuklara destek mesajı verdi.

Okul Müdürü Yıldız Güzel, AA muhabirine, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Güzel, "Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıydı. 4 Eylül Ortaokulu olarak da çocuklar bizim kanayan yaramız. Öğrencilerimiz bu konuya çok hassaslar. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, Filistin'e yardım kampanyası için 'Biz de varız.' diyerek ortak bir çalışma yaptı. Onların yaptıkları ürünlerden elde edilen gelirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Filistin'e göndereceğiz." dedi.

6. sınıf öğrencisi Esila Naz Şener ise "Gazze'deki çocuklar için her zaman dua ediyoruz. Onlara çok üzülüyoruz." diye konuştu.