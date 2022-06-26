Beylikdüzü'nden çaldıkları motosikleti minibüsle Bahçelievler'e götürdüler

BEYLİKDÜZÜ'nde çaldıkları motosikleti minibüse yükleyerek götüren şüpheliler, yapılan araştırma sonucu, Bahçelievler'de minibüs ve motosikletle birlikte yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 21 Haziran Salı saat 05.20 sıralarında park halinde bulunan motosiklet 2 şüpheli tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 2 kişinin direksiyon kilidini kırdıktan sonra motosikleti iterek Büyükdere Caddesi Sanayi Sitesi girişinde bekleyen minibüse yükledikleri tespit edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları minibüsle ilgili yapılan sorgulamada, aracın C.S. adına kayıtlı olduğu ve olayı S.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, minibüsle birlikte Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yakalandı. Minibüsün içinde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Yakalanarak şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel