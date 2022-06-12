Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'ndeki bir dükkanda boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti. Büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ş.A, M.C. ve S.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Hastane önüne gelen grupta yer alan ve olaya karıştığı tespit edilen, S.C.P, H.C.P, O.C. ile H.C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.C.P'nin üzerinde ruhsatlı, H.C.P'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yaralıların yakınları hastane önüne gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü İstanbul kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title