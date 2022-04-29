Son dakika haber | Metrobüs kazasının etkisi saatlerce sürdü, yolcular isyan etti

Beylikdüzü'nde iftar saatine sayılı dakikalar kala kaza yapan metrobüslerin henüz yoldan kaldırılamaması, metrobüs yolunda uzun kuyruklara sebep oldu. Saatlerce metrobüslerde mahsur kalan vatandaşlar, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşıp evlerine gitti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Hattı'nda kafa kafaya çarpışarak kazaya karışan metrobüslerin henüz yoldan kaldırılamaması uzun metrobüs kuyruklarına neden oldu. Metrelerce uzayan kuyruklarda saatlerce yolculuk yapan vatandaşlar isyan etti. Kimi yolcular, metrobüs durağa yanaşmadan araçtan inip metrobüs yolunda yürürken, kimileri ise metrobüslerde bekledi. İftar saatinde yolda olan vatandaşlar ise araçların kaldırılmaması ve çalışmaların geç yapılmasından yakındı.

"BENİM 40-50 DAKİKADA BURAYA GELMEM LAZIM, AMA 2,5 SAATTİR YOLDAYIM"

2,5 saattir yolda olduğunu söyleyen Mehmet Atmaca, "Şimdi metrobüs kaza olduğu zaman 1-2 saat kimsenin hakkı yok bekletmeye. Her şey çok güzel oluyor. Görüyorsunuz metrobüsün kuyruğu Avcılar'a kadar gidiyor. Yazık günah değil mi? Bu kadar ilgisizlik. Ben 2-3 saattir yoldayım ayıp yani. Ben Mecidiyeköy'den geliyorum. Benim 40-50 dakikada buraya gelmem lazım, ama 2,5 saattir yoldayım" dedi.

"HER GÜN ÇİLEYE DÖNDÜ NEREDEYSE"

Yolculuğun çileye döndüğünü söyleyen Raşit Altıntaş, "Saat 19.00'dan bu yana ancak buraya kadar gelebildik. Hakikaten beceremiyorlar bu işi, bıraksınlar yani, millete daha fazla eziyet çektirmelerine gerek yok. Bir kere arıza yaptı, araç değiştirmek zorunda kaldık. Her gün çileye döndü neredeyse" diye konuştu.

"YANİ METROBÜSLERLE ALAKALI ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Sürekli metrobüs kullanan birisi olduğunu söyleyen Şahmerdan Topçu, "Ben sürekli metrobüs kullanan bir vatandaşım. Metrobüsler sık sık arıza veriyor, yollarda kalıyoruz. Metrobüslerin bakımları yapılmıyor anladığımız kadarıyla, ben Yenibosna'dan buraya 1,5 saatte geldim. Kuyrukları çok, metrobüs durakları kilitli, millet iftara yetişmeye çalışıyor yetişemiyor. Yani metrobüslerle alakalı çok sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

(Ensar Kıranlıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel