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Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Yangın Çıktı

Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Yangın Çıktı
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki plastik ev gereçleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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