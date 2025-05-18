Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
İstanbul Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolunda meydana gelen kaza sonrası trafik akışı normale döndü.
İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel