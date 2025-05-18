Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.