Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolunda meydana gelen kaza sonrası trafik akışı normale döndü.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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