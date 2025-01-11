Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Beylikdüzü'nde makaslayan tır nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda meydana gelen kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde makaslayan tır nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde Tahir K. idaresindeki 34 FD 3799 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak metrobüs yolundaki bariyerlere çarptı.
Bu sırada aynı yönden gelen cip ve otomobil de tıra çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Tahir K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışması sürüyor.