Beylikdüzü'nde Yayaya Çarpan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Beylikdüzü'nde araçla çarptığı yayayı darbedip parasını alarak kaçtığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yapıyor.

Beylikdüzü'nde araçla çarptığı yayayı darbedip parasını alarak kaçtığı ileri sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Büyükşehir Mahallesi'nde 7 Ekim'de yaşanan kavga ve gasp olayına ilişkin çalışma yapıldı.

Aracını park edip yolun karşısına geçtiği sırada Y.E.A. ile kendisine arabasıyla çarpan sürücü T.C. arasında tartışma çıktığı, sürücünün darbettiği Y. E.A'nın üzerindeki 5 bin lira ve 2 bin 450 dolarını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kaşından yaralanan Y.E.A'nın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi.

Ekiplerce adresi belirlenen şüpheli T.C, gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "gasp" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. T.C. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.