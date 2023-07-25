Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın sonucunda yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaşlı vatandaşlar kurtarıldı. Bazı vatandaşların hayati tehlikesi bulunuyor.

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde yangın

Yaşanan can pazarı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, duman tahliyesi yapılan binada vatandaşların olduğu öğrenildi. Öte yandan yangının ardından tahliye edilen yaşlı vatandaşların yaşadığı can pazarı kameralara yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı duman sararken, mahsur kalan yaşlı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle binada duman tahliyesi yapıldığı ve içerde mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi.

75 kişilik yaşlı bakımevinde çıkan yangından tahliye edilen ve hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların ise hayati tehlikesinin olduğu bilgisine de ulaşıldı.