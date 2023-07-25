Beylikdüzü'nde bulunan özel bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı bakımevinde kalan ve dumandan etkilenen 14 hasta ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde yangın: 14 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan özel bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı bakımevinde kalan ve dumandan etkilenen 14 hasta ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yangın saat 18.55 sıralarında Kavaklı Mahallesi Er Sokak'ta bulunan 4 katlı özel bir yaşlı bakımevinin çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerideki vatandaşlar sağlık ve polis ekipleri tarafından tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.