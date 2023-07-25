Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anları dron ile havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar dron ile havadan görüntülendi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülere, itfaiye ekiplerinin binanın çatısından su sıkarak yangına müdahale ettikleri ve içeri girerek yangını kontrol altına aldıkları anlar yansıdı.