Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çıkan yangın

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan 75 kişinin kaldığı yaşlı bakımevinin çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bakımevinde kalan 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yaşlı bakımevinin çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Bakım evinde kalan 75 kişi ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 bakımevi sakini, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.