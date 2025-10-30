Haberler

Beylikdüzü'nde Yangın Felaketi: Yatalak Adam Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde çıkan yangında, kalça kemiklerindeki kırıklar nedeniyle yatalak olan 53 yaşındaki Teoman Cem Yavaş hayatını kaybetti. Yangının kesin nedeni itfaiye raporu sonrasında belli olacak. Olay, Yavaş'ın eşi evde yokken meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan yangında kalça kemiklerindeki kırıklar nedeniyle yatalak olan Teoman Cem Yavaş (53), hayatını kaybetti. Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu iddia edilirken, yangının nedeninin itfaiye raporu sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'ün katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; 10 yıl önce kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle yatalak olan Teoman Cem Yavaş'ın eşinin evde olmadığı sırada yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede evin diğer odalarında yangına dair iz bulunmazken, Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edildi. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi. Yavaş'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca eşi Aysun Tünel Yavaş'ın 12.00'da işe gittiği ve 20.00'da eve döndüğünde durumdan haberi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
