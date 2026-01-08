Beylikdüzü'nde aracında 88 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Beylikdüzü'nde, aracında 88 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir araca operasyon düzenlendi.

Aracında 88 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten ekipteki başkomiserin bacağının kırılmasına rağmen görev bilinciyle hareket ettiği öğrenildi.

Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan operasyona katılan başkomiresin daha sonra hastanede bacağının alçıya alındığı kaydedildi.