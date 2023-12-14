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Beylikdüzü'nde Usulsüz Çakar ve Siren Kullanımına Cezai İşlem

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Beylikdüzü'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan A.S.'ye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan A.S.'ye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi. Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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