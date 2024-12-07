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Beylikdüzü'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Atölye Çalışmaları Yapıldı

Beylikdüzü'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Atölye Çalışmaları Yapıldı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin okuryazarlığını artırmak ve uyum süreçlerini geliştirmek amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Programda, eğitimde yeni pedagojik uygulamalara yönelik bilgiler paylaşıldı ve katılan öğretmenlere sertifikalar verildi.

Beylikdüzü'nde, öğretmenlerin okuryazarlığına katkı sağlamak ve uyum sürecini geliştirmek için "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Atölye Çalışmaları" yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un farklı ilçelerinde kentin birikimi, kültürü ve akademik potansiyelini yazacak uzman eğiticiler ve üniversite hocalarıyla buluştuklarını söyledi.

İstanbul'un farklı yerlerinde bu etkinliklerin devam ettiğini belirten Yentür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki yeni pedagojik ve sınıf içi uygulamalar ağırlıklı, ölçme değerlendirme ve iletişime yönelik, öğretmen arkadaşlarımızın, sınıfta ve sahada daha güçlü olması ve ihtiyaç duydukları bütün alanlar için, öğrenme, erişim ve tecrübe paylaşımı etkinlikleri düzenliyoruz. Bu programının en büyük amacı, herhangi resmi zorunluluk yok. Tamamen gönüllü ve istekli." diye konuştu.

Öğretmenlerin kendini geliştiren, yenileyen, değiştiren ve topluma öncü insanlar olduğuna dikkati çeken Yentür, "Öğretmen hem öğrenendir hem de öğretendir. O yüzden biz burada öğretmen arkadaşlarımıza çok nitelikli öğrenme ve paylaşma imkanları sunuyoruz ve hazırlıyoruz. Öğretmenlerimizin ilgi ve motivasyonu bizi de bu konuda şevklendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yentür, 5-6 yıldır İstanbul'da olan öğretmen akademelerini son 2 yılda daha çok yaygınlaştırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin rahat erişebilecekleri Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Kartal; Avrupa Yakası'nda da Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü ilçelerinde haftasonları rahatlıkla erişebilecekleri okullarda bu tür faaliyetler ve atölyeleri düzenliyoruz. Bugün de Beylikdüzü'ndeki 130 öğretmen katılım belgesi alacak."

Konuşmaların sonunda Yentür tarafından öğretmenlere katılım sertifikaları takdim edildi.

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı da ay yıldızlı bayrağın olduğu tabloyu Yentür'e hediye etti.

Programın sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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