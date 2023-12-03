Beylikdüzü'nde trafikte tartışma sonucu yaralanan 2 kişi, şüpheli gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıktan sonra otomobilden inen iki kişiyi aracıyla çarparak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki G.E. ile başka bir otomobilde bulunan A.A.Ç ve M.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilden inen A.A.Ç. ile M.A'ya geri manevra yaparak çarpan G.E, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen G.E, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.E, adliyeye sevk edildi.

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, şüphelinin otomobilden inen iki kişiye geri manevra yaparak çarptığı anlar yer alıyor. Olayın ardından kaçan sürücünün bazı araçlara hasar verdiği de görülüyor.