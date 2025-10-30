Beylikdüzü'nde Trafik Tartışması: Cip Sürücüsü Tırın Kapısını Yumrukladı

Beylikdüzü'nde trafikte bir sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 karayolu Beylikdüzü Beykent mevkisinde seyreden 34 MSF 423 plakalı cipin sürücüsü ile aynı istikamette ilerleyen bir tırın şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cip sürücüsü durdurduğu aracından inerek, tırın kapısını yumrukladı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.