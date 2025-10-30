Haberler

Beylikdüzü'nde Trafik Tartışması: Cip Sürücüsü Tırın Kapısını Yumrukladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı tır şoförünün aracına yumruk atarak gergin anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde trafikte bir sürücünün tartıştığı kişinin aracını yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 karayolu Beylikdüzü Beykent mevkisinde seyreden 34 MSF 423 plakalı cipin sürücüsü ile aynı istikamette ilerleyen bir tırın şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cip sürücüsü durdurduğu aracından inerek, tırın kapısını yumrukladı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.