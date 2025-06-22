Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: İki Yaralı

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Beylikdüzü'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün önce aydınlatma direğine, ardından da iki araca çarptığı kazada, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde, önce aydınlatma direğine daha sonra da 2 araca çarpan otomobildeki 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolundan Topkapı istikametine seyreden 34 YL 924 plakalı otomobilin sürücüsü M.D, yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, önce aydınlatma direğine daha sonra da 16 AYP 184 ile 34 VG 7731 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü M.D. ile yanında bulunan D.Ç. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Topkapı istikametinde aksayan trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza anı, vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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