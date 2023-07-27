Beylikdüzü'nde Ticaret Merkezi İnşaatında Yangın Çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan Ticaret Merkezi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin iki saatlik çalışması sonrası söndürülen yangına tedbir amaçlı yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken şantiye alanında hasar meydana geldi.

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi içerisinde inşaat çalışması yapılan Ticaret Merkezi'nde çıktı. 65 bin metrekare olan ve bittiğinde 301 dükkana ev sahipliği yapacak olan iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle plastik kalıplarından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İnşaat alanında çalışan yaklaşık 500 personel hemen tahliye edilirken 2 adet kule vinç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi alana sevk edildi. Yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınan yangına, tedbir amaçlı yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım etmek için alana sevk edilirken inşaat alanında hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.