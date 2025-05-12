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Beylikdüzü'nde Tehlikeli Trafik İhlali: Sürücü ve Yolcuya Ceza

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Trafik İhlali: Sürücü ve Yolcuya Ceza
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Beylikdüzü'nde araç camından çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü M.D. ve yolcu Ö.F.E.'ye toplam 5 bin 146 lira ceza kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ikili, çeşitli maddelerden suçlu bulundu.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki aracın camından çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü ve yolcuya 5 bin 146 lira ceza verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekipleri, 7 Mayıs'ta Akyurt Caddesi üzerinde aracın camından çıkıp tehlikeli hareketlerde bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuyla ilgili çalışma yaptı.

Çalışmada, 34 BOY 159 plakalı aracın sürücüsü M.D. ve yolcu Ö.F.E. yakalandı.

Sürücüye ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak", "müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 5 bin 146 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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