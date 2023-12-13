Haberler ›› Güncel ›› Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

13 Aralık 2023 17:17 Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Beylikdüzü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 8 bin 626 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüyü yakaladı. Yaşı küçük olan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza kesildi.