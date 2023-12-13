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Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Beylikdüzü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 8 bin 626 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüyü yakaladı. Yaşı küçük olan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza kesildi.

Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 8 bin 626 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta bazı kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, ailesine ait araçla trafiğe çıkan araç sürücüsünün E.D. (15) olduğunu belirleyerek yakaladı.

Yaşı küçük sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 626 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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