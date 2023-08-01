Beylikdüzü'nde Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüyü tespit etti. Sürücüye 5 bin 451 lira para cezası ve adli işlem uygulandı.