Beylikdüzü'nde Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüyü tespit etti. Sürücüye 5 bin 451 lira para cezası ve adli işlem uygulandı.
Beylikdüzü'nde hızlıca şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 451 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkiinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirip bu anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen sürücü H.H.A, gözaltına alındı.
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 5 bin 451 lira idari para cezası verilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.