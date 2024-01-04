Beylikdüzü'nde Tehlikeli Motosiklet Kazası

Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde motosikletiyle ilerlediği sırada tehlikeli hareketler yapan Y.G., yolun karşısına geçmeye çalışırken, refüje çarpıp takla attı. Y.G.'nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ehliyeti ve trafik sigortası olmadığı tespit edilen Y.G.'ye 16 bin 831 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, 30 Aralık Cumartesi günü saat 02.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. motosikletiyle ilerlediği sırada tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu sırada hızla yola çıkan motosikletli refüje çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsü Y.G.'nin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlattı. Ehliyeti ve trafik sigortası olmadığı tespit edilen Y.G.'ye 16 bin 831 lira idari para cezası uygulanırken, motosikletin refüje çarparak takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.