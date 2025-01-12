Beylikdüzü'nde Taksi Sürücüsüne Bıçak Çekme Nedeniyle Cezai İşlem

(İSTANBUL)- Beylikdüzü'nde yolcu almadığı gerekçesiyle tartıştığı kişiye bıçak çeken taksi sürcüsü A.K. polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanırken, toplu ulaşım şoför kartı da iptal edildi. Aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

6 Ocak'ta İstanbul Beylikdüzü D100 karayolu güney yan yol mevkisinde meydana gelen olayda iddiaya göre taksi sürücüsü A.K, yolcu almadığı gerekçesiyle tartıştığı kişiye bıçak çekti. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü A.K.'yı gözaltına aldı.

Taksi sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek-2/5 maddesi gereğince 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanırken, toplu ulaşım şoför kartı iptal edildi. Aracın da trafikten men edildiği açıklandı.