Beylikdüzü'nde taciz şüphelilerine pusu kurup dövdüler

BEYLİKDÜZÜ'nde minibüste başlayan taciz tartışması minibüsten inince de devam etti. Kadınlara karşı argo kelime kullandıkları iddia edilen 2 kişi, ertesi gün aynı yerde kadının yakınları tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre minibüsteki 2 erkek yolcu, bir kadına taciz girişiminde bulundu. Bunu fark eden kadın da kendisini taciz etmeye çalışanlarla tartıştı. Bu sırada minibüsteki yolculardan başka bir kadın da taciz girişiminde bulunanlara karşı geldi. Durakta duran minibüsten 2 taciz şüphelisi ve onlara karşı gelen kadın indi. Taciz şüphelileri, o kadını bir süre takip ettikten sonra arkasından argo kelimeler kullanarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARDAN TESPİT ETTİLER

"GELDİK, ONLARI BEKLEDİK"

Polis merkezinde ifadeleri alınan Gökhan Baş ve kardeşi serbest bırakılırken, 2 taciz şüphelisinin de mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.