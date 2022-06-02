Beylikdüzü'nde taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü - Haberler

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Beylikdüzü'nde taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beylikdüzü'nde taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki kişiler tarafından tekme tokat darbedildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı. Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı. Saldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşanan darp anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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