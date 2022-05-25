Beylikdüzü'nde taciz iddiasına dayak - Haberler

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Beylikdüzü'nde taciz iddiasına dayak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beylikdüzü'nde taciz iddiasına dayak

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darbetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre bir kişi, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu farkeden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardın isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüpheliye saldırırken, polis çağrıldı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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