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Beylikdüzü'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Beylikdüzü'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen 5 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve West İstanbul Marina'ya güvenle yanaştırıldı.

Beylikdüzü'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle Yakuplu açıklarında sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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