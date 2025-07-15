Beylikdüzü'nde Su Deposundaki Tadilat Kimyasallarla Zehirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir binanın su deposundaki tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'ndeki bir binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bina tahliye edildi.

Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP, tutuklanan belediye başkanının üstünü çizdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.