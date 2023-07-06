Beylikdüzü'nde Spor Tesisinin Yıkımını Engelleme Girişimi

Beylikdüzü'nde bir spor tesisinin yıkımı sırasında polis ve zabıta ekiplerine saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar, biber gazı, kuru sıkı tabanca ve bıçakla görevlilere engel olmaya çalışarak yaralanmalara neden oldu.

Beylikdüzü'nde spor tesisinin yıkımı sırasında polis ve zabıta ekiplerine biber gazı, kuru sıkı tabanca ve bıçakla engel olmaya çalışarak görevlileri yaraladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Gürpınar sahilinde yıkımına karar verilen bir spor tesisinin önüne gitti.

Ekiplerin yıkım çalışmasını engellemek isteyen bir grup, iş makinelerinin önüne geçip taş, biber gazı attıkları ekipleri bıçakla tehdit etti.

Bu sırada yaşanan arbedede zabıta memurlarından biri bıçakla yaralanırken biri de darbedildi.

Ekiplere mukavemette bulunan grubun yanındaki bir köpek de olay yerine sonradan giden bir polis memurunu omzundan ısırarak yaraladı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki zabıta memuru ile bir polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren personeli ile ve polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yıkımı engellemeye çalışan B.Y, F.S, Ü.A, B.Z.Ü, Y.B. ile arbede sırasında biber gazı kullanan E.C. ve ekipleri kurusıkı tabancayla tehdit eden Ü.A. gözaltına alındı.